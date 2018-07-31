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Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
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Спорт
Вера Лапко начнет выступление на турнире в Сан-Хосе матчем против китаянки Чжай Шуай
31 Июля 2018
Вера Лапко начнет выступление на этом турнире вечером, в 20:00, матчем против китаянки Чжай Шуай. Трансляция на
"Беларусь 5"
.
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