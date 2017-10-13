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Вера Лапко на теннисном турнире ВТА не отдает Анастасии Фроловой ни одного гейма
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14 Октября 2017 15:12

Вера Лапко на теннисном турнире ВТА не отдает Анастасии Фроловой ни одного гейма

Вера Лапко на старте квалификации на теннисном турнире ВТА в Москве не отдает россиянке Анастасии Фроловой ни одного гейма - 6:0, 6:0.

Викторию в первом раунде отбора Кубка Кремля празднует и Владимир Игнатик. 6:4, 7:5 - белорус сильнее чеха Вацлава Шафранека.

  

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