Вера Лапко и Александра Саснович вышли в следующую стадию Кубка Кремля по теннису

18 Октября 2017 17:03

Сразу две белоруски вышли в следующую стадию Кубка Кремля по теннису. Менее часа назад Вера Лапко победила австралийку Дарью Гаврилову в первом сете - 6:3. А во второй партии при счете 3:1 в пользу нашей спортсменки Гаврилова отказалась продолжать матч. Также в четвертьфинал вышла и наша вторая ракетка Александра Саснович.