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Вера Лапко и Александра Саснович вышли в следующую стадию Кубка Кремля по теннису
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18 Октября 2017 17:03

Вера Лапко и Александра Саснович вышли в следующую стадию Кубка Кремля по теннису

Сразу две белоруски вышли в следующую стадию Кубка Кремля по теннису. Менее часа назад Вера Лапко победила австралийку Дарью Гаврилову в первом сете - 6:3. А во второй партии при счете 3:1 в пользу нашей спортсменки Гаврилова отказалась продолжать матч. Также в четвертьфинал вышла и наша вторая ракетка Александра Саснович.

  

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