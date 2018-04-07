Вчера разрешилась главная интрига чемпионского титула в Экстралиге

7 Апреля 2018 21:10

Кубок Президента завоевали хоккеисты гродненского "Немана". В финальной серии команда Сергея Пушкова обыграла минскую "Юность" 4:2. Причём чемпионство красно-чёрные оформили на льду соперника. С уверенной и красивой победой клуб из Гродно поздравил Президент Александр Лукашенко. "Это достижение - результат серьёзной работы не только спортсменов, но и всех специалистов и тренеров, обеспечивавших необходимые условия для успешного выступления команды. В упорном и напряжённом противостоянии с минской "Юностью" вы доказали, что в рядах "Немана" собрались настоящие мастера, способные на протяжении всего сезона сохранять прекрасную спортивную форму, бойцовские качества и нацеленность на результат", - говорится в поздравлении.

Таким образом, в Лиге чемпионов Беларусь впервые будет представлена сразу двумя клубами. О триумфальной победе "Немана" - репортаж Кристины Камыш.

Гродно всё приготовил для победы своей команды еще в прошлую среду. Кубок Президента, аншлаг на арене, фанфары и оркестр. Не хватило самого главного — "Неман" переволновался и провел свою худшую игру в плей-офф. Как итог — поражение.

Парадоксально, но факт. "Юность" не может победить в нокаут-раунде "Неман" дома, на "Чижовка-Арене". Это статистика, и она оказалась упрямой. Гродненцы не зря отпрашивались с работы, чтобы поехать в Минск в будний день. Поддержка красно-черных в столице была внушительной. Только на автобусах, которые организовал фан-клуб, прибыли 500 человек. А некоторые добирались своим ходом. И вот они, настоящие эмоции.

Сергей Емельянов, председатель фан-клуба ХК "Неман": "Мы все расстраиваемся только на 5 минут после матча. Потом поражение забывается".

Так отреагировал фан-сектор на шайбу Эдуарда Гриня. В итоге именно этот гол принес в матче "Неману" победу 3:2. Счет в серии 4:2.

А после на лёд вышли родные и близкие игроков. Каждый хотел прикоснуться к Кубку. И этот тот самый момент, когда можно было это сделать без защитных перчаток. Выполнен трофей из драгметаллов. А весит 18 килограммов.

Гродненский "Неман" завоевал Кубок Президента по хоккею второй год подряд и седьмой раз в истории. Кроме трофея команда из Гродно получила право в следующем сезоне выступать в хоккейной Лиге чемпионов.

Радует то, что впервые в истории на престижном европейском турнире выступят сразу два клуба из Беларуси. Кроме "Немана" и минская "Юность" как действующий обладатель Континентального кубка. А вот эти моменты, как правило, остаются за кадром. Чаша трофея вмещает 5 литров игристого. И один раз за сезон нарушить дисциплину можно.

Сергей Пушков, главный тренер ХК "Неман": "Завоевать всегда проще, чем отстоять. Мы на протяжении всего сезона шли к тому, чтобы ещё раз дойти до финала. Это первое, а потом ещё раз завоевать трофей. Большое вам спасибо за всю работу, что мы проделали. Это все того стоило. Вас с победой, вы красавчики. Поздравляю".

Сезон в белорусском хоккее теперь официально завершён. Но не в мировом. Теперь хоккеисты и "Немана", и "Юности" ожидают вызов в сборную Беларуси. Дэйв Льюис уже готовит нацкоманду к чемпионату мира в Дании.