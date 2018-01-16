Василевский и Мирный узнали первых соперников по парному турниру Australian Open

16 Января 2018 12:12

Андрей Василевский и Максим Мирный узнали своих первых соперников по парному турниру Australian Open. Василевский в тандеме с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо встретится с аргентинцами Гвидо Пеллой и Диего Шварцманом, а Мирный и австриец Филип Освальд сыграют против итальянца Томаса Фабиано и теннисиста из Израиля Дуди Селы.