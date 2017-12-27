Ванесса Колодинская - лучшая спортсменка года в женской борьбе

27 Декабря 2017 12:15

Эта награда досталась белоруске по версии Международной федерации борьбы. Напомним, в этом году Колодинская завоевала золото на чемпионате мира в Париже в августе, что позволило ей стать двукратной победительницей планетарного форума. Также она взяла золото в 2012 году.

Отметим, также в 2017 году Ванессе Колодинской не было равных на чемпионате Европы, который принимала Сербия.