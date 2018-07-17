В Витебске завершился фестиваль "Славянский базар"

Большим гала-концертом завершился 27 Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". На сцену Летнего амфитеатра вышли давние друзья музыкального праздника - Тамара Гвердцителли, Александр Буйнов, Глеб Матвейчук, Марина Девятова, Вика Цыганова и Макс Барских. Зажглись во время концерта и новые звезды.

На главной сцене форума состоялось награждение победителей Международного конкурса молодых исполнителей. Имена лауреатов - в репортаже Ольги Масловской.

В этом году конкурс молодых исполнителей подарил настоящую интригу. Два лидера и несомненно сильных вокалиста - представитель Казахстана Амре и участник из Румынии Марчел Рошка – за два конкурсных дня набрали одинаковое количество баллов.

В первой пятерке также украинка, белорус и представительница Польши. Для принятия решения у жюри была ночь.

Как судьи распорядились судьбой Гран-при и трех премий, стало известно только на церемонии закрытия фестиваля. До этого момента они хранили молчание. Решением международного жюри третья премия была разделена между двумя конкурсантами - Сильвией из Польши и белорусом Евгением Курчичем.

И вот он - компромисс: первую премию конкурса молодых исполнителей "Витебск 2018" увозит вокалист из Казахстана Амре, а обладателем Гран-при признан румынский конкурсант Марчел Рошка.

Под аплодисменты 6-тысячного зала были вручены и специальные призы. Так, "Славянской надеждой" названа россиянка Александра Карабешкина, а премии имени Владимира Мулявина удостоена кубинка Ребека Эмбиль. Обладатель Гран-при Марчел Рошка получил право еще раз выступить на сцене Летнего амфитеатра в грандиозном концерте вместе с именитыми артистами. Каждый номер - по сценографии, хореографии и режиссерской задумке – стал маленькой историей со счастливым финалом.

Шоу продолжалось больше трех часов. Звучали новые композиции и известные хиты, которые зал пел вместе с любимыми артистами.

Но и это не конец. В Летнем амфитеатре еще прозвучат позывные "Славянского базара". Сегодня пройдет сольник Елены Ваенги, а завтра в Витебске выступит группа "Мумий Тролль".