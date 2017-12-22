В центре единоборств прошел мастер-класс чемпиона мира и Европы по самбо Степана Попова

21 Декабря 2017 18:03

Любителям спорта предложили провести вечер активно. Научиться самообороне без оружия и познакомиться со знаменитыми спортсменами. В столичном центре единоборств прошел мастер-класс чемпиона мира и Европы по самбо Степана Попова. Детям и взрослым на практике показали самые эффективные приемы. Кстати, техника самбо - одна из самых многогранных - позволяет развить как физические способности, так и интеллектуальные.

Навыки самбо можно применять в разных видах спорта. Мастер-класс посетили юные каратисты и дзюдоисты. В конце мероприятия для них состоялось показательное выступление профессиональных спортсменов.