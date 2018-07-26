В третий день чемпионата мира по вертолетному спорту белорусы завоевали бронзу

26 Июля 2018

Стало известно об еще одной медали белорусов на чемпионате мира по вертолетному спорту. Сегодня - в третий день соревнований - определяют самые сильные экипажи в упражнении "Параллельный слалом". Участники на вертолете проносят емкость с водой по заданному маршруту, при этом нужно не разлить жидкость. У белорусов в этом упражнении бронза.

У белорусской сборной уже есть одна золотая и одна бронзовая медали. Их завоевали в упражнении "Параллельная развозка грузов". Завтра утром уже станут известны общие результаты чемпионата и сборная какой страны станет сильнейшей в мире.

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