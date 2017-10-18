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В третьем круге группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА сыграет против "Базеля"
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18 Октября 2017 19:17

В третьем круге группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА сыграет против "Базеля"

Гончаренко против "Базеля". В третьем круге группового этапа Лиги чемпионов команда белорусского тренера – ЦСКА - принимает лучший клуб Швейцарии прошлого сезона. Прямая трансляция из Москвы на "Беларусь 2" в 21:40. Параллельно на "Беларусь 5" онлайн игрового дня.

Накануне другой российский клуб "Спартак" дома неожиданно разгромил "Севилью", 5:1.

Мадридский "Реал" потерял очки в битве с "Тоттенхэмом", 1:1.  

  

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