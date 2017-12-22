В столице прошли легкоатлетические соревнования для самых маленьких

21 Декабря 2017 18:10

На старт 30-метровой дистанции отправились более полусотни юных спортсменов. Самому младшему всего два года. После разминки надо было опередить своих соперников. На финише участникам вручили медали и сладкие подарки. Эти детские соревнования стали частью традиционных рождественских стартов.

Но на этом рождественские старты не завершены. В субботу в одном из торговых комплексов столицы пройдут соревнования по прыжкам в высоту, а в воскресенье - забег по лестнице в одном из самых высоких зданий столицы.