24 Декабря 2017 15:06

100 этажей за три раза. Около 300 смельчаков отважились сегодня штурмовать самое высокое здание Минска. В столице прошел вертикальный забег на выбывание по лестнице. Он состоял из трех этапов. За каждый нужно было бегом подняться на 35-й этаж. После первого отсеялась половина всех стартовавших участников, после второго число претендентов уменьшилось еще вдвое. Наконец на третьем этапе бежали самые быстрые.

Каждый участник соревнований получил памятную медаль и мандаринку на финише. Лидеры вдобавок и призовые.