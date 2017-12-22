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В столице прошел вертикальный забег на выбывание по лестнице
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24 Декабря 2017 15:06

В столице прошел вертикальный забег на выбывание по лестнице

100 этажей за три раза. Около 300 смельчаков отважились сегодня штурмовать самое высокое здание Минска. В столице прошел вертикальный забег на выбывание по лестнице. Он состоял из трех этапов. За каждый нужно было бегом подняться на 35-й этаж. После первого отсеялась половина всех стартовавших участников, после второго число претендентов уменьшилось еще вдвое. Наконец на третьем этапе бежали самые быстрые.

Каждый участник соревнований получил памятную медаль и мандаринку на финише. Лидеры вдобавок и призовые.

  

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