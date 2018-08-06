Умение слышать и чувствовать друг друга продемонстрировали белорусские спортсмены. В столице прошел турнир по интуитивному футболу для людей с ограниченным зрением. На поле встретились 12 команд из разных областей Беларуси. По правилам, в матче могли встречаться футболисты только одной категории. Так, например, полностью лишенные зрения спортсмены играют с завязанными глазами и используют тяжелый мяч. А спортсменам со слабым зрением необходим мяч яркого цвета.

Олег Кириллов, главный тренер сборной Беларуси по футболу среди незрячих: "Во время игры один тренер стоит в центре поля, другой тренер за чужими воротами и тренер-вратарь стоит в воротах. 3 игрока зрячих ведут игру, но это только на игре. Здесь игроки бегают, прыгают, бьют. На улице мы, можно сказать, беспомощные, а на площадке мы цари и боги".

Андрей Малашевич, организатор турнира по интуитивному футболу: "У нас есть национальная сборная Беларуси, игроки которой являются многократными чемпионами мира и Европы, а об этом практически никто не знает. Плюс еще есть огромное количество слабовидящих, незрячих, которые играют в футбол, любят футбол, поэтому мы решили их поддержать".

Несмотря на любительский уровень, тренируются спортсмены регулярно. У них есть цель на следующий год – пройти отбор на чемпионат Европы.