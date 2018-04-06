В спорткомплексе "Уручье" большая волейбольная игра - финал ЕКВ

3 Апреля 2018 19:02

Наша "Минчанка" будет сражаться с турецким клубом "Эджзаджибаши".

Рассказывает спортивный обозреватель Стас Липский.

Белорусский клуб впервые в суверенной истории нашей страны сыграет в финале европейского клубного турнира - Кубка ЕКВ, это аналог футбольной Лиги Европы. Событие бесценное, учитывая, кого мы прошли по дороге в финал - "Минчанка" обыграла и легендарную "Уралочку", и чемпиона Германии - "Штутгарт", и лидера чемпионата Франции - "Рошвиль", и представителя сильнейшей лиги мира - Сербии, команду "Единство". На клубном уровне похожее переживали болельщики со стажем в 1987-м, когда девушки из минского "Коммунальника" победили в европейском Кубке обладателей кубков. С тех пор прошло более 30-ти лет, и вот Беларусь вновь в финале. Посмотреть на первый поединок против "Эджзаджибаши" в спорткомплекс "Уручье" пришло порядка трех тысяч болельщиков. Разумеется, аншлаг обеспечен - все билеты давно проданы, и, на мой взгляд, этот фактор может нам помочь победить.

Отвлекать перед матчем команду и тренерский штаб наша съемочная группа не решилась, поэтому рядом со мной находится комментатор грядущего поединка - волейбольный голос Беларуси Сергей Мацкевич (видео).

За ходом поединка следите из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 19:25. Не пропустите и вместе болеем за Беларусь!