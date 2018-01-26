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В скором времени определится с тренером и Виктория Азаренко
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27 Января 2018 15:16

В скором времени определится с тренером и Виктория Азаренко

Вполне вероятно, что в скором времени определится с тренером и Виктория Азаренко. В качестве самого вероятного кандидата называется имя ее бывшего наставника Вячеслава Коникова, который работал с ней по юниорам, а затем уехал в США. Пока стороны эту информацию не подтвердили.

  

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