27 Января 2018 15:16

Вполне вероятно, что в скором времени определится с тренером и Виктория Азаренко. В качестве самого вероятного кандидата называется имя ее бывшего наставника Вячеслава Коникова, который работал с ней по юниорам, а затем уехал в США. Пока стороны эту информацию не подтвердили.