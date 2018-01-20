В Силичах проходит детский чемпионат по слалому

21 Января 2018 15:03

Горячие баталии в морозный день развернулись в горнолыжном центре "Силичи". Здесь проходит детский чемпионат по слалому. Более 50 маленьких спортсменов (в том числе и из-за рубежа) выявляют сильнейшего. Правило очень просты: чем быстрее спускаешься с горы, тем выше заберешься на пьедестале.

Кроме того, тут планируют провести и аналогичные соревнования для ветеранов горнолыжного спорта. Дата заездов станет известна в ближайшее время.