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В Силичах проходит детский чемпионат по слалому
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21 Января 2018 15:03

В Силичах проходит детский чемпионат по слалому

Горячие баталии в морозный день развернулись в горнолыжном центре "Силичи". Здесь проходит детский чемпионат по слалому. Более 50 маленьких спортсменов (в том числе и из-за рубежа) выявляют сильнейшего. Правило очень просты: чем быстрее спускаешься с горы, тем выше заберешься на пьедестале.

Кроме того, тут планируют провести и аналогичные соревнования для ветеранов горнолыжного спорта. Дата заездов станет известна в ближайшее время.

  

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