В Силичах и Логойске горнолыжный сезон в разгаре

20 Января 2018 21:14

Белорусские горнолыжные центры открыли сезон еще месяц назад, но уже сейчас можно говорить о том, что он в самом разгаре. В Силичах и Логойске тысячи посетителей, большая часть которых - гости из-за границы.

Этим людям сегодня повезло - все работают, а они отдыхают. В отличие от большинства белорусов, которым пришлось выйти на работу, у них отпуск. Здесь говорят: где отдохнуть, долго не думали, снежная погода опередила фарватер на горнолыжные курорты. На трассу в Логойске Дмитрий Лашкевич из Новополоцка приехал вместе с сыном Мирославом. Они оба не представляют свой отдых без экстрима, поэтому за острыми ощущениями приехали сюда.

Горнолыжные трассы под Логойском на любой вкус. Белорусские горнолыжные центры привлекают сюда и многих иностранцев. И это не только гости из России, но и опытные лыжники из Германии и Австрии. А для тех, кто живет неподалеку от границы, наши трассы и вовсе не хуже европейских курортов.

В этом году Логойск готов не только гостеприимно встречать посетителей, но и удивлять! Вместе с традиционными трассами, ночными спусками и весельем для детишек на горках в этом году для любителей экстрима строят целый сноуборд-парк.

А если кому-то не хватило впечатлений в Логойске, приглашает центр "Силичи". Трассы этого комплекса отличаются своими крутыми спусками. Самый высокий - почти 600 метров. Если же кто-то еще не уверен в своих, силах работает школа подготовки. А после обучения на лыжню!

Сейчас в Силичах работают три трассы, отличаются они сложностью прохождения. Те же, кто себя чувствует неуверенно на лыжах или сноуборде, могут прокатится на тюбинге.

Эти дети словно родились на горных просторах Австрии, где лыжные трассы малыши начинают покорять с самого детства. Многим из них еще нет и трех лет, но горнолыжный курорт - уже их любимое место отдыха.

Это только полдень, но на горках Силичей уже аншлаг. Более полутысячи гостей. Поэтому прямо сейчас на курорте открываются еще две трассы. Проверить их качество можно будет до часа ночи.

За сезон горнолыжные белорусские центры принимают сотни тысяч человек. О наших зимних курортах знают далеко за пределами страны. И в подтверждение тому - неофициальный статус, которым нарекли наши комплексы "белорусская Швейцария".