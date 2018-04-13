Спорт
13 Апреля 2018 15:12
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов и Лиги Европы
"Реал" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с "Баварией", "Рома" - против "Ливерпуля". В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка турнира. Матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля. Ответные игры - 1 и 2 мая. Финал состоится 26 мая в Киеве.
"Арсенал" в полуфинале Лиги Европы сыграет с "Атлетико", а "Марсель" будет соперничать с "Зальцбургом". Матчи запланированы на 26 апреля и 3 мая. Финал состоится 16 мая в Лионе.
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