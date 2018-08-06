В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка раундов плей-офф футбольных еврокубков

Сначала своего соперника узнал БАТЭ. В случае, если борисовчане пройдут азербайджанский Карабах, за выход в групповой этап Лиги чемпионов лучшая команда Беларуси поспорит с голландским ПСВ.

Если же желто-синие уступят, то попадут в раунд плей-офф Лиги Европы. Там их будет ждать встреча с победителем пары "Шериф" (Молдова) - "Валюр" (Исландия).

Минское "Динамо" в случае прохождения "Зенита" в третьем круге квалификации, в следующем раунде сыграет либо с шотландским "Хибернианом", либо с "Молде" из Норвегии.

Брестчане в плей-офф попадут на пару "Витесс" (Нидерланды) - "Базель" (Швейцария), если, разумеется, преодолеют рубеж в виде кипрского "Аполлона".