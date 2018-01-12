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В Рупольдинге женским и мужским масс-стартами завершится 5-й этап Кубка мира по биатлону
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14 Января 2018 09:03

В Рупольдинге женским и мужским масс-стартами завершится 5-й этап Кубка мира по биатлону

В немецком Рупольдинге сегодня женским и мужским масс-стартами завершится 5-й этап Кубка мира по биатлону. Пока белорусы не смогли подняться на пьедестал в Германии. Ждем удачного выступления в последних гонках. За белорусскую команду выступят трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, Надежда Скардино, взявшая Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок, и Ирина Кривко. В 16:30 прямую трансляцию начнет "Беларусь 5". А в 14:05 старт мужской гонки - она пройдет без участия белорусов.

  

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