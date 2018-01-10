В Рупольдинге открывается пятый этап Кубка мира по биатлону

10 Января 2018 07:04

Сначала на старт выйдут мужчины в индивидуальной гонке. В составе нашей сборной - Сергей Бочарников, Максим Воробей, Дмитрий Абашев, Роман Елетнов и Антон Смольский. Прямой эфир - в 16:10 на "Беларусь 5". А в ростере женской команды - Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева и Динара Алимбекова. Девушки индивидуальную гонку проведут завтра.