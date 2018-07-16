В России завершился чемпионат мира по футболу. Финальный матч посетил Александр Лукашенко

Начнем сегодняшнюю программу с главной футбольной интриги четырехлетия. Вчера состоялся финальный поединок чемпионата мира. Франция встречалась с сенсационной Хорватией. Матч обещал быть зрелищным и интригующим. Так, собственно, и получилось. Забито 6 голов. Итоговый счет на табло - 4:2. Сборная Франции спустя 20 лет вновь выигрывает чемпионат мира. Финал мундиаля собрал не только миллионы простых болельщиков. За самым волнующим и захватывающим матчем чемпионата с трибун в "Лужниках" наблюдали многие политики – президенты и главы правительств десятка государств. Приглашение Президента России Владимира Путина посетить этот спортивный праздник принял и наш Президент Александр Лукашенко. Журналисты с не меньшим интересом следили за непринужденным общением мировых лидеров в неформальной обстановке. Такое нечасто увидишь, особенно когда на международной арене полно противоречий. Вот уж правда: спорт сегодня - это и политика, и большая дипломатия.

Из Москвы репортаж нашего корреспондента Павла Капуцкого. Зрелищный, интригующий, захватывающий, поразительный - есть много прилагательных, подходящих для описания решающего матча и всего чемпионата мира в России. На пути к финалу хорваты прошли Данию и Россию в серии пенальти, но в воскресенье команда Далича вытягивает не тот лотерейный билет. Храбрым балканским футболистам дважды не повезло. Автогол Манджукича и 11-метровый, назначенный после видеоповтора за игру рукой Перишича. Во время награждения аргентинского арбитра по фамилии Питана освистают трибуны.

Именно Перишич и Манджукич забивают французам, но у тех есть Гризманн, Погба и Мбаппе - одни из самых дорогих футболистов мира. Трансфермаркет оценивает эту тройку в 310 миллионов евро, хотя с нынешними расценками сумма может быть больше.

19-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе еще перед началом чемпионата мира сказал, что все призовые, заработанные на турнире, отправит на благотворительность. А ведь это немаленькая сумма. Команда-победитель получит 38 миллионов долларов. Хорватия как серебряный призер на десять миллионов меньше. У Бельгии третье место и 24 миллиона.

Во время вручения медалей Президент Франции Эммануэль Макрон даже не думает прятаться от дождя, а глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович, кажется, все прощает аргентинскому судье.

За финальным матчем в «Лужниках» наблюдали многие политики - президенты стран и главы правительств. По приглашению Владимира Путина закрытие мундиаля посетил и белорусский Президент.

Чемпионат мира - отличное место для встречи мировых лидеров. Уже после финального матча неформальное общение. В такой теплой и дружеской обстановке Александр Лукашенко смог поговорить с коллегами: президентами России, Франции, Хорватии, Молдовы. Лидеры общались и шутили. Обсуждали не только финал.

Но наверняка и другие вопросы. Это уже не просто спорт - большая дипломатия.

Сборная Франции берет Кубок мира второй раз в истории. Первый был 20 лет назад. Тогда нынешний главный тренер команды Дидье Дешам играл. Футболисты срывают пресс-конференцию и скандируют имя наставника.

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции по футболу:

"Мы – чемпионы мира, а значит, сделали что-то лучше, чем другие. 14 человек никогда не участвовали в чемпионатах мира, очень молодая сборная, но я горжусь ею. Это и следует запомнить".

Французские болельщики вышли на улицы Парижа, и всё было здорово, пока не начались беспорядки. Безопасность обеспечивали больше ста тысяч полицейских. Молодые люди начали бить витрины, раскачивать и переворачивать автомобили.

В Хорватии поражение восприняли спокойно. Четырехмиллионная страна показала другим, что не обязательно быть большими, чтобы добиваться грандиозных результатов. Через два года в 12 городах Старого Света пройдет чемпионат Европы. Беларусь тоже участвует в отборе.