Спорт
21 Января 2018 21:30
В Риге минское "Динамо" выиграло у латвийских одноклубников
Первая победа в истории зимней классики для минского "Динамо". Матч регулярного чемпионата КХЛ "зубры" провели в Риге против латвийских одноклубников на открытом воздухе. Такие игры принято называть "зимней классикой", и в Континентальной лиге подобная встреча проводилась всего второй раз за 10 лет. В середине второго периода наше "Динамо" уступало 0:2. Впрочем, до завершения минчане изменили положение - отличились Фонтейн и Осипов, а победу белорусам в концовке матча принес Скилли.
Самые яркие моменты матча на открытом воздухе между динамовцами Риги и Минска смотрите завтра в "Главном эфире".
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