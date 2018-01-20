В Риге минское "Динамо" выиграло у латвийских одноклубников

21 Января 2018 21:30

Первая победа в истории зимней классики для минского "Динамо". Матч регулярного чемпионата КХЛ "зубры" провели в Риге против латвийских одноклубников на открытом воздухе. Такие игры принято называть "зимней классикой", и в Континентальной лиге подобная встреча проводилась всего второй раз за 10 лет. В середине второго периода наше "Динамо" уступало 0:2. Впрочем, до завершения минчане изменили положение - отличились Фонтейн и Осипов, а победу белорусам в концовке матча принес Скилли.

Самые яркие моменты матча на открытом воздухе между динамовцами Риги и Минска смотрите завтра в "Главном эфире".