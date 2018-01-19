20 Января 2018 09:09

Динамовское дерби в рамках зимней классики КХЛ. Сегодня в Риге местное "Динамо" принимает одноклубников из Минска. Это второй матч на открытом воздухе в истории турнира. Встреча пройдет на площадке возле 84-ой рижской средней школы. Здесь установлены временные трибуны на 8 с половиной тысяч мест - ожидается аншлаг. На матч отправились и болельщики из Беларуси. Для тех, кто остался и собирается следить за противостоянием по телевизору, прямая трансляция на "Беларусь 5" начнется в 13:50.