В рейтинге WТА Арина Соболенко перемещается со 102-го на 76-е место

16 Октября 2017 12:19

Удачное выступление на турнире в китайском Тяньцзине позволяет Арине Соболенко переместиться со 102-го на 76-е место в рейтинге WТА. С этой недели она - первый номер сборной Беларуси. Напомним, в напряженном финальном матче наша Соболенко уступила россиянке Марии Шараповой - 5:7, 6:7. Александра Саснович замыкает первую сотню мирового ранга, в первой десятке без изменений на вершине таблицы румынка Симона Халеп.