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В рейтинге WТА Арина Соболенко перемещается со 102-го на 76-е место
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16 Октября 2017 12:19

В рейтинге WТА Арина Соболенко перемещается со 102-го на 76-е место

Удачное выступление на турнире в китайском Тяньцзине позволяет Арине Соболенко переместиться со 102-го на 76-е место в рейтинге WТА. С этой недели она - первый номер сборной Беларуси. Напомним, в напряженном финальном матче наша Соболенко уступила россиянке Марии Шараповой - 5:7, 6:7. Александра Саснович замыкает первую сотню мирового ранга, в первой десятке без изменений на вершине таблицы румынка Симона Халеп. 

  

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