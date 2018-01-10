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В пятницу Арина Соболенко сыграет с украинкой Лесей Цуренко
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10 Января 2018 09:02

В пятницу Арина Соболенко сыграет с украинкой Лесей Цуренко

Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Хобарте. Белорусская теннисистка без особого труда в двух сетах одолела 35-ю ракетку мира Чжан Шуай - 7:6, 6:4. Матч спортсменок начался на два часа раньше запланированного, так как отменился другой поединок. В четвертьфинале Арина Соболенко в пятницу сыграет с украинкой Лесей Цуренко - 43-й ракеткой мира. Белоруска - на 69-й строчке рейтинга WTA.

  

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