В понедельник Александра Саснович станет первой ракеткой Беларуси

Александра Саснович сегодня в сложнейшем трехсетовом поединке всё же уступает в полуфинальном матче "Москоу Ривер Кап", но уже в понедельник Саша станет первой ракеткой Беларуси.

В одной второй турнира категории "Интернешнл" с призовым фондом 750 000 долларов соперницей Александры была юная представительница Сербии Ольга Данилович. Несмотря на свой невысокий рейтинг - а 17-летняя теннисистка пока 187-я ракетка мира, Ольга последовательно в двух сетах обыграла и куда более опытных: Анну-Каролин Шмидлову, Кайю Канепи и даже десятую ракетку мира Юлию Гёргес. Противостояние с белоруской сложилось куда более упорным, Саша, уступив в первом сете 2:6, в очередной раз проявила свой бойцовский характер, выиграла во втором сете 7:5, а, уступая в третьем 2:5, сумела вернуться в игру и сравнять цифры на табло 5:5.

Жаль, на большее сил не хватило, Александра проиграла два последующих гейма и завершила выступление на турнире. Благодаря выходу в полуфинал соревнований в Москве белоруска в обновленном рейтинге ВТА в понедельник поднимется на 7 позиций вверх, станет 35-й ракеткой мира и первой ракеткой Беларуси.