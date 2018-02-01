В Пхенчхане официально открылась олимпийская деревня

1 Февраля 2018 12:03

Здесь будут жить спортсмены, тренеры и члены спортивных делегаций. Над жилым комплексом подняли флаги стран - участниц Игр, в том числе КНДР. На торжественной церемонии присутствовал президент МОК Томас Бах. Функционер заявил, что олимпийская деревня в Пхенчхане - одна из лучших в истории Игр. Площадка разбита на два кластера. Первый - в горах - примет три тысячи пятьсот человек: горнолыжников, биатлонистов, бобслеистов, саночников, скелетонистов, сноубордистов, фристайлистов и лыжников. Второй на две тысячи семьсот человек находится на побережье и предназначен для хоккеистов, фигуристов, керлингистов, конькобежцев и шорт-трекистов. Первыми в деревню горного кластера заехали норвежцы, а в дома на побережье уже заселились сборные Венгрии, Чехии и Новой Зеландии.