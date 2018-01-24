В Пхенчхан отправятся 28 атлетов

24 Января 2018 15:02

Сегодня в Национальном олимпийском комитете назвали имена спортсменов сборной Беларуси на главные игры четырехлетия, которые с 9 по 25 февраля пройдут в южнокорейском Пхенчхане, и представили олимпийскую экипировку для наших спортсменов. Всего допуск к Играм завоевали 28 белорусских атлетов. Самое внушительное представительство - в биатлоне (10 атлетов). Фристайл представлен 6 спортсменами.

Кроме того, сегодня были вручены аккредитации журналистам. Объем вещания Белтелерадиокомпании южнокорейских соревнований составит около 150 часов - трансляции из Пхенчхана будут доступны на "Беларусь 1", "Беларусь 2" и "Беларусь 5".

Андрей Асташевич, первый вице-президент НОК Беларуси: "Большой праздник не только для тех, кто там находится, но и для телезрителей. Поэтому создаем эту картинку и тут, и там, чтобы зрители окунулись в происходящее и болели за наших спортсменов".

Всего будет разыграно 102 комплекта наград в 7 видах спорта по 15 дисциплинам. А передовая делегация отправится в Южную Корею 27 января.