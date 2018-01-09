Australian Open. Илья Ивашко встретится с Деннисом Новаком

9 Января 2018 19:18

В первом круге квалификации Австралиан Оупен Илья Ивашко встретится с Деннисом Новаком из Австрии. Владимир Игнатик сразится с Кевином Кингом из США. Сегодня состоялась жеребьевка отбора в основную сетку мужского турнира открытого чемпионата Австралии по теннису. Эти матчи пройдут в ночь с 9 на 10 января.