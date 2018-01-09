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Australian Open. Илья Ивашко встретится с Деннисом Новаком
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9 Января 2018 19:18

Australian Open. Илья Ивашко встретится с Деннисом Новаком

В первом круге квалификации Австралиан Оупен Илья Ивашко встретится с Деннисом Новаком из Австрии. Владимир Игнатик сразится с Кевином Кингом из США. Сегодня состоялась жеребьевка отбора в основную сетку мужского турнира открытого чемпионата Австралии по теннису. Эти матчи пройдут в ночь с 9 на 10 января.

  

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