В обновленном рейтинге Александра Саснович поднимется - станет 40-й ракеткой мира

Александре Саснович не удалось выйти в 1/4 финала Уимблдона. Выбила ее латышская теннисистка Елена Остапенко. Тем не менее, нашу Александру можно поздравить, ведь ранее в своей карьере Саснович до стадии 1/8-й не добиралась. И на старте чемпионата Александра победила Квитову, Таунсенд и Гаврилову. Даже сегодняшний матч для белоруски начался удачно, она вела по геймам в первом сете - 3:0 и 5:2.

Однако удержать этого преимущества Саснович не смогла. Елена Остапенко под занавес первого сета перестала ошибаться на своей подаче. Александра после поражения в первой партии - во второй не смогла показать такой же игры, как на старте поединка. Итог матча - 6:7, 0:6.

В обновленном рейтинге Александра Саснович поднимется на 10 строчек и станет 40-й ракеткой мира.