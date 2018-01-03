В Оберхофе сегодня состоится мужской спринт

5 Января 2018 07:17

Немецкий Оберхоф принимает 4 этап Кубка мира по биатлону. Накануне соревнования стартовали женской спринтерской гонкой, в которой лучшей из белорусок стала Дарья Домрачева, 7 место.

А сегодня стартуют мужчины. На 10-километровую трассу отправятся 105 спортсменов, среди них 4 представителя Беларуси: Роман Елётнов, Дмитрий Абашев, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников. Первым из белорусов стартовый створ покинет Елётнов, у него 37 номер. Прямую трансляцию гонки из Германии смотрите в 6 вечера на "Беларусь 5".