Спорт
5 Января 2018 07:17
В Оберхофе сегодня состоится мужской спринт
Немецкий Оберхоф принимает 4 этап Кубка мира по биатлону. Накануне соревнования стартовали женской спринтерской гонкой, в которой лучшей из белорусок стала Дарья Домрачева, 7 место.
А сегодня стартуют мужчины. На 10-километровую трассу отправятся 105 спортсменов, среди них 4 представителя Беларуси: Роман Елётнов, Дмитрий Абашев, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников. Первым из белорусов стартовый створ покинет Елётнов, у него 37 номер. Прямую трансляцию гонки из Германии смотрите в 6 вечера на "Беларусь 5".
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