В Новополоцке стартовал Кубок Белорусской федерации биатлона

27 Декабря 2017 21:32

Это уникальные для нашей страны соревнования среди юношей и девушек, построенные по аналогу с самыми престижными биатлонными соревнованиями - Кубком мира. За главный приз - Кубок Белорусской федерации биатлона - будут бороться ребята четырех возрастных категорий от 11 до 17 лет. Это 8 команд из всех областей и Минска, а также команда Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва. В ее составе выступят и биатлонисты экспериментальной группы. В нее отбирали по совершенно новой уникальной системе поиска талантливых атлетов.

Борьба за Кубок федерации - аналог Большого хрустального глобуса - пройдет в несколько этапов. Первые три - на базе Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва, а четвертый, финальный этап – в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" в феврале 2018 года!