В Новополоцке проходит третий этап Кубка Белорусской федерации биатлона среди юношей и девушек

27 Января 2018 21:26

В преддверии Олимпиады, когда национальная сборная Беларуси готовится к главным стартам четырехлетия в Пхенчхане, на лыжню выходят юные биатлонисты. А внимание тех, кто следит за развитием отечественного спорта, приковано к Новополоцку. Именно здесь на лыжероллерной трассе проходит третий, заключительный этап Кубка Белорусской федерации биатлона среди юношей и девушек. Юные спортсмены уже на данном этапе постигают все тонкости профессионального спорта, ведь гонки на севере страны максимально приближены к условиям проведения этапов Кубка мира атмосферой, соревновательной борьбой и даже проведением пресс-конференций. Андрей Козлов - о подрастающей смене отечественного биатлона.

Мгновения до официальной пресс-конференции. Триумфаторы гонки третьего этапа Кубка Белорусской федерации биатлона еще не остыли от финишной борьбы. Но тут же разбирают гонку по молекулам.

Несколько минут назад – финиш спринта, который впервые проходил в отборочных этапах Кубка Белорусской федерации биатлона этого сезона. И тут же по окончании гонки комментарии.

Сама гонка, напряжение на огневых рубежах и громкие крики поддержки в Новополоцке были максимально похожи на форумы среди взрослых биатлонистов, чтобы уже в таком возрасте подобная атмосфера была привычной для юных спортсменов. Еще одной традицией Кубка Федерации является пресс-конференция, которая проводится даже на английском языке.

На трассе в Новополоцке все приближено к профессиональным гонкам, в том числе этапам Кубка мира. Чтобы попасть на трибуну и прямо к самому старту, необходимо пройти по такому навесному мосту. А вот здесь открывается живописный вид. Тут и подиум, где награждают юных биатлонистов. Вот там как раз старт. А здесь, чуть дальше, трибуна.

Здесь на этом пятачке спортсмены проводят последние минуты перед стартом. Тренеры дают установку, может быть, самую важную установку в этот день.

Уже на трибунах и вдоль трассы встречаем юных поклонников биатлона – здесь у каждого не только есть свой кумир в зачете Кубка мира или на скоро стартующих Олимпийских играх. Здесь действительно болеют за своих.

В первый день третьего этапа юные биатлонисты разыгрывали медали в спринте среди юношей и девушек. А вот завтра в программе – смешанная эстафета, одна из самых непредсказуемых. Перед финалом соревнований Кубка Белорусской федерации биатлона, которые пройдут в феврале в Раубичах, юные спортсмены попробуют себя во всех дисциплинах.

Победительницы третьего этапа поздравляют с днем рождения знаменитого норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена. Уже в таком возрасте они ориентируются на лучших.