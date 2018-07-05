Летние тренировки по зимним видам спорта. В Новогрудке на каникулах продолжаются занятия будущих звезд белорусского биатлона. В детской спортивной школе профсоюзов занимаются почти 300 ребят со всей Гродненской области. Для поддержания формы спортсмены преодолевают трассу на лыжероллерах, параллельно проходя и огневую подготовку.

Воспитанники спортивной школы в Новогрудке становились чемпионами Европы по биатлону, а также занимали призовые места на чемпионатах Польши и России, успешно участвовали в этапах Кубка мира.