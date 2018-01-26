В НОК представили олимпийский состав нашей сборной и экипировку на зимних Играх

28 Января 2018 21:22

Менее двух недель до старта главных Игр четырехлетия. На неделе был определен олимпийский состав нашей сборной. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета в торжественной обстановке озвучили имена тех, за успехами которых на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане совсем скоро будет следить вся страна. 28 спортсменов в шести дисциплинах будут бороться за высшую ступень пьедестала.

Самое внушительное представительство - в биатлоне. Здесь 10 атлетов. Фристайл представлен шестью спортсменами. И, пожалуй, именно в этих видах болельщики ждут максимального результата - в Южную Корею в качестве действующих олимпийских чемпионов летят Дарья Домрачева, Антон Кушнир и Алла Цупер. Открытие Олимпиады состоится 9 февраля, ну а первая белорусская группа вылетает уже в этот четверг.

Отметим, в составе белорусской делегации в Южной Корее мы увидим и легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. Супруг Дарьи Домрачевой не смог квалифицироваться в свою национальную команду, но полетит в Пхенчхан в качестве тренера сборной Беларуси.

В Национальном олимпийском комитете представили и экипировку нашей команды на зимних Играх. Если парадный гардероб был презентован ранее, то повседневную утепленную форму все увидели лишь несколько дней назад. Над костюмами работала литовская фирма при использовании белорусского производства в Лиде. Функциональность и комфортность одежды - то, что обращает на себя внимание прежде всего.

Белорусы смогут следить за олимпийскими стартами на телеканалах главного медиахолдинга. Объем вещания Белтелерадиокомпании составит около 150 часов. Трансляции из Южной Кореи будут доступны на "Беларусь 1", "Беларусь 2" и "Беларусь 5".