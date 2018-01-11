В немецком Рупольдинге стартовал 5-й этап Кубка мира по биатлону

10 Января 2018 21:22

Эти соревнования станут определяющими в формировании олимпийских команд, ведь до старта Игр в Пхенчхане остается меньше месяца и только один этап в итальянском Антхольце. О первом дне немецкого этапа и результатах мужской индивидуальной гонки из Рупольдинга Анна Эйсмонт.

Из дождливого Оберхофа сильнейшие биатлонисты мира переехали в Рупольдинг. И наравне со всеми болельщиками и замерзшими в Оберхофе журналистами наслаждаются замечательной зимней погодой! Комфортные плюс 6 и солнце! А сам стадион "Химгау-Арена" располагается среди живописных Альп.

Стартовал 5-й этап Кубка мира по биатлону мужской индивидуальной гонкой. И лучший результат из 4-х белорусов показал Сергей Бочарников - 23 место с одним промахом!

Первая гонка этапа на 20 километров тяжело далась и Дмитрию Абашеву. Три промаха на 4-х огневых рубежах - в итоге 76 место.

Этап в Рупольдинге станет для многих команд, в том числе и белорусской, определяющим в формировании окончательного состава на Олимпиаду. Потому многие спортсмены указывают, в том числе, и на нервное напряжение в связи с отбором на Игры.

В непростой ситуации сейчас, например, и тренерский штаб команды Норвегии - здесь пока открытым остается вопрос по легендарному Бьерндалену. Сегодня в гонке он лишь 42-й, в том время как молодое поколение норвежцев в лице того же Йоханнеса Бе - сегодня он 3-й - с завидной частотой появляется на подиумах!

Победил в первой гонке 5-го этапа француз Мартен Фуркад. Даже с одним промахом на последнем рубеже в итоге опередил ближайшего преследователя чеха Моравеца более чем на минуту.