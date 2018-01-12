12 Января 2018 17:01

В эти минуты в немецком Рупольдинге мужской эстафетой продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону. От белорусской команды болельщики ждут реабилитации за провальное выступление в Оберхофе. Уже завершил свой этап Максим Воробей, он передал эстафету Роману Елетнову пятнадцатым. Также за Беларусь на лыжню выйдут Антон Смольский и Дмитрий Абашев. "Беларусь 2" ведет прямую трансляцию гонки.