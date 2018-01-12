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В немецком Рупольдинге мужской эстафетой продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону
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12 Января 2018 17:01

В немецком Рупольдинге мужской эстафетой продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону

В эти минуты в немецком Рупольдинге мужской эстафетой продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону. От белорусской команды болельщики ждут реабилитации за провальное выступление в Оберхофе. Уже завершил свой этап Максим Воробей, он передал эстафету Роману Елетнову пятнадцатым. Также за Беларусь на лыжню выйдут Антон Смольский и Дмитрий Абашев. "Беларусь 2" ведет прямую трансляцию гонки.  

  

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