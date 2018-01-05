Спорт
6 Января 2018 09:03
В немецком Оберхофе сегодня насыщенная биатлонная программа четвертого этапа Кубка мира
В двух гонках преследования участвуют шесть белорусов. В 14:15 на старт выйдут девушки. Дарья Домрачева попытается прорваться на пьедестал с 7-й позиции. От тройки олимпийская чемпионка отстает на 27 секунд. Ирина Кривко отправится на дистанцию 17-й, Надежда Скардино 35-й.
Мужчины побегут в 17:00. Лучшая позиция у белорусов по итогам спринта у Сергея Бочарникова. Он уйдет на трассу 18-м. Примут участие в пасьюте и Дмитрий Абашев с Романом Елетновым. Прямые трансляции обеих гонок преследования на "Беларусь 5".
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