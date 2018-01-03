3 Января 2018 19:02

В Национальный аэропорт Минск продолжают прибывать участники Рождественского турнира, который стартует уже завтра.

Так, сегодня встречали хоккеистов из Швеции, Швейцарии, Чехии, Китая и России. В составе наших восточных соседей приехал обладатель кубка Стенли 1998 года Ян Голубовский, выступавший в клубе НХЛ "Детройт Ред Уингз". Уже сегодня вечером команды проведут тренировки на льду.

XIV Рождественский турнир откроет матч между Швейцарией и Китаем, а вечером также в группе A белорусы сыграют с командой Объединенных Арабских Эмиратов. В пятницу хозяева проэкзаменуют китайцев, а в заключительный день группового этапа противостояние со Швейцарией. Победители групп по традиции 7 января оспорят главный трофей турнира. Вторые команды в квартетах сыграют за бронзовые медали.