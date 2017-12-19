В Национальном олимпийском комитете подвели итоги сезона

18 Декабря 2017 21:36

В уходящем году именно теннис подарил белорусским болельщиком наиболее сильные и приятные эмоции. Мужская сборная Беларуси остановилась по стечению обстоятельств в шаге от Мировой группы Кубка Дэвиса. А вот женская в этой же элитной группе Кубка Федерации совершила самую главную сенсацию.

Сегодня в Национальном олимпийском комитете впервые в подобном формате подвели итоги сезона. Церемония получилась насколько же яркой и трогательной, как и игра на кортах на протяжении 2017 года. Андрей Козлов вспоминает самые заметные теннисные моменты.

Это был день, когда каждый может вспомнить и сейчас, где он находился 11 и 12 ноября. Вариантов три: это либо "Чижовка-Арена", либо возле телеэкрана, либо просто кто-то постоянно интересовался результатом финала Кубка Федерации.

Да, мы тогда уступили, но никто даже в мировом теннисном сообществе не назвал результат сборной Беларуси поражением. За блестящей игрой Арины Соболенко и Александры Саснович тогда, без преувеличения, следила вся страна.

Спустя месяц - итоги фантастического сезона. Здесь вы видите, что наши теннисистки не просто большие мастера тенниса, но и очень яркие красавицы.

Арина Соболенко, 73-я ракетка мира, Беларусь:

"Естественно, хочется выступать на топовом уровне, хочется расти и не останавливаться на достигнутом. Самая моя большая цель - с каждым днем становиться все лучше и лучше".

Арина Соболенко, которая совершила выдающийся прогресс, попала в топ-100 и даже победила на турнире серии WTA, признана лучшей теннисисткой страны. Вера Лапко отмечена наградой "Прорыв года", Александра Саснович - "Характер года", Игорь Светлаков, ее личный наставник, - "Тренер года". Эдуард Дубров - "Капитан года". И, наконец, женская сборная Беларуси ожидаемо становится лучшей командой 2017 года.

В мужском теннисе наград несколько меньше, ведь в плей-офф за выход в элитную группу Кубка Дэвиса не хватило немного. Однако лидеры команды Егор Герасимов и Илья Ивашко решающие игры пропустили из-за травм. Однако Герасимов стал лучшим теннисистом, Владимир Волчков - тренером-наставником года. А Андрей Василевский - лучший игрок парного разряда.

Владимир Волчков, капитан мужской сборной Беларуси по теннису:

"Какие-то победы могли тогда показаться рядовыми. Но сегодня для того, чтобы стать ногами на землю и понять уровень команд, с которыми играли и которых обыграли, мы сейчас поедем в Австрию, где будут играть Тим и Мельцер. Поэтому нужно запастись терпением".

То, что после такого сезона состоится теннисный бум, не вызывает вопросов. После и самой игры, и, что важно, организации многие двери для белорусского тенниса будут открыты.

Первый шаг на пути к финалу Кубка Федерации - 2018, а ведь после такого года все будут ждать как минимум повторения, а соперницы на наших девушек настраиваться по-особенному, состоится 10 и и 11 февраля в Минске. К нам в гости для игры в первом раунде Мировой группы приедет очень непростая команда - сборная Германии.

Кроме того, с высокой долей вероятности Виктория Азаренко, олимпийская чемпионка Лондона, усилит национальную команду в феврале. Уже известно, что от организаторов первого в сезоне турнира Большого шлема "Австралиан Оупэн" она получила вайлд-кард. Зима в большом теннисе будет жаркой.