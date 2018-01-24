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В Национальном комитете Беларуси озвучили состав сборной на Олимпийских Играх в Корее
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24 Января 2018 13:01

В Национальном комитете Беларуси озвучили состав сборной на Олимпийских Играх в Корее

На Олимпиаду в Пхенчхан отправятся 28 наших спортсменов в 6 видах спорта. Сегодня в Национальном комитете Беларуси озвучили состав сборной на Играх в Корее. Самое внушительное представительство в биатлоне.

На прямую связь со студией из НОКа выходит Ольга Макей (прямое включение). 

  

Теги: Олимпиада 2018

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