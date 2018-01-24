В Национальном комитете Беларуси озвучили состав сборной на Олимпийских Играх в Корее

24 Января 2018 13:01

На Олимпиаду в Пхенчхан отправятся 28 наших спортсменов в 6 видах спорта. Сегодня в Национальном комитете Беларуси озвучили состав сборной на Играх в Корее. Самое внушительное представительство в биатлоне.

На прямую связь со студией из НОКа выходит Ольга Макей (прямое включение).