Главная>>Спорт>>В Национальном аэропорту встретили молодежную сборную Беларуси по хоккею
Спорт
RSS
В Национальном аэропорту встретили молодежную сборную Беларуси по хоккею
Скачать Поделиться

8 Января 2018 15:10

В Национальном аэропорту встретили молодежную сборную Беларуси по хоккею

Вчера в Национальном аэропорту встречали молодежную сборную Беларуси по хоккею. С поставленной задачей не справились, но уровнем игры команды тренерский штаб остался доволен. Вчера в Национальном аэропорту встречали молодежную сборную Беларуси по хоккею.

Напомним, команда Юрия Файкова покинула элитный дивизион. В своей группе белорусы заняли последнее место, а затем в матчах за выживание дважды уступили датчанам.

В элите мирового хоккея вместо Беларуси будет играть Казахстан, а наша команда в декабре сыграет в первом дивизионе.

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 08.01.2018 18:03 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =