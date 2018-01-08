В Национальном аэропорту встретили молодежную сборную Беларуси по хоккею

8 Января 2018 15:10

Вчера в Национальном аэропорту встречали молодежную сборную Беларуси по хоккею. С поставленной задачей не справились, но уровнем игры команды тренерский штаб остался доволен. Вчера в Национальном аэропорту встречали молодежную сборную Беларуси по хоккею.

Напомним, команда Юрия Файкова покинула элитный дивизион. В своей группе белорусы заняли последнее место, а затем в матчах за выживание дважды уступили датчанам.

В элите мирового хоккея вместо Беларуси будет играть Казахстан, а наша команда в декабре сыграет в первом дивизионе.