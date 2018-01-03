4 Января 2018 13:01

В Минске стартовал XIV Рождественский турнир среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси.

На прямой связи из "Чижовка-Арены" наш корреспондент Кристина Камыш.

Сейчас в спорткомплексе "Чижовка-Арена" проходят два матча Рождественского турнира. Дебютант соревнований - команда Китая - играет со Швейцарией. И несколько минут назад стартовала встреча между Россией и сборной Балкан. Главный матч начнется в 7 вечера. Действующий победитель турнира - команда Беларуси - сыграет с бронзовыми призерами прошлогодних соревнований - хоккеистами из Объединенных Арабских Эмиратов. Перед этой встречей пройдет торжественная церемония открытия. Параллельно в спорткомплексе проходит финальный этап соревнований по хоккею среди детей и подростков "Золотая шайба" в старшей возрастной группе.