В Минске собрались сильнейшие велогонщики планеты

19 Января 2018 21:43

Столичный велодром впервые в истории принимает заключительный этап Кубка мира по велоспорту на треке. За медали сражаются около трехсот спортсменов. Среди главных фаворитов - команды Франции, Нидерландов, Польши и России. Не собираются уступать конкурентам и хозяева - белорусы. Наши спортсмены представлены сборной и велосипедным клубом "Минск". Итоги первого дня - у Елены Горельчик.

Кентен Лафарг с белорусским велодромом хорошо знаком, нынешний визит - уже третий. Двукратный чемпион Европы в составе сборной Франции приехал в Минск побеждать. Но таких, как он, здесь около трехсот.

Ядро велодрома разбито на боксы. У каждой команды - свой. Здесь спортсмены морально готовятся к стартам, разминаются, механики настраивают велосипеды. Ведь результат зависит даже от того, насколько тщательно будут протерты трубки.

Тщательный осмотр и взвешивание до грамма. Эти люди работают исключительно в белых перчатках, и именно от их вердикта зависит - допустят ли велосипед, а значит и спортсмена на старт.

Всего в Минске разыграют 17 комплектов наград в 9 видах программы. Но заключительный этап Кубка мира - это возможность не только взять еще один титул. Старт - как самоконтроль перед февральским чемпионатом мира в Апельдорне.

После первого дня белорусские спортсмены остались без медалей.

В шаге от медалей в первый день остановился наш Роман Романов, Инна Савенко в групповой гонке по очкам показала шестой результат. Прошли дальше наши спринтеры.