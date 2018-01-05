В Минске проходит Рождественский турнир любителей хоккея

5 Января 2018 13:02

В Минске в эти минуты проходит Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента. На “Чижовка-Арене” играют хоккеисты Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Параллельно здесь же, на льду, проходит финал республиканских соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба" старшей возрастной группы. Восемь команд спорят за главный трофей соревнований.