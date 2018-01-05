Спорт
5 Января 2018 13:02
В Минске проходит Рождественский турнир любителей хоккея
В Минске в эти минуты проходит Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента. На “Чижовка-Арене” играют хоккеисты Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Параллельно здесь же, на льду, проходит финал республиканских соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба" старшей возрастной группы. Восемь команд спорят за главный трофей соревнований.
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