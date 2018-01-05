Главная>>Спорт>>В Минске проходит Рождественский турнир любителей хоккея
Спорт
RSS
В Минске проходит Рождественский турнир любителей хоккея
Скачать Поделиться

5 Января 2018 13:02

В Минске проходит Рождественский турнир любителей хоккея

В Минске в эти минуты проходит Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента. На “Чижовка-Арене” играют хоккеисты Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Параллельно здесь же, на льду, проходит финал республиканских соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба" старшей возрастной группы. Восемь команд спорят за главный трофей соревнований.

  

Теги: Рождественский турнир 2018

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =