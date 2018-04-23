В Минске наградили Романа Ященко, спортсмена-лидера паралимпийской чемпионки Светланы Сахоненко

23 Апреля 2018 15:30

Они вместе прошли олимпийскую трассу и разделили радость большого успеха. В столице наградили Романа Ященко, спортсмена-лидера паралимпийской чемпионки по лыжным гонкам Светланы Сахоненко. Лыжник-любитель на протяжении дистанции помогал спортсменке с нарушением зрения. В результате они трижды поднялись на верхнюю ступень олимпийского пьедестала.

А в Беларуси их поддерживали не только самые близкие, но и коллеги Романа, который, кстати, работает топографом. Сегодня на родном предприятии ему вручили профессиональную награду, а также подарки, которые помогут развивать спортивное хобби.

Эта Паралимпиада стала для спортсмена-любителя дебютной. Между тем, Роман Ященко успешно участвует в лыжных марафонах.