В микрорайоне Уручье после реконструкции открылся спортивный комплекс

После продолжительной реконструкции в микрорайоне Уручье сегодня открылся спортивный комплекс. Объект был закрыт около восьми лет. После модернизации здесь появились два бассейна: 25-метровый и детский, а также тренажерный зал. Рядом с комплексом мини-футбольное поле с искусственным покрытием. С началом учебного года в комплексе заработают бесплатные секции по плаванию для школьников Первомайского района. Также предусмотрены занятия по аквааэробике, пилатесу, бальным танцам и настольному теннису.

Комплекс находится на улице Никифорова, рядом большой жилой квартал, поэтому в районной администрации рассчитывают, что объект будет востребован. Пропускная способность комплекса - до 700 человек в день.