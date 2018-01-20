В Антхольце завершается последний перед Олимпиадой этап Кубка мира по биатлону

21 Января 2018 15:01

В эти минуты идет женская гонка с массовым стартом. За нашу команду выступают Дарья Домрачева, выигравшая вчера бронзу в спринте, и Ирина Кривко, которая поднималась на пьедестал в этом сезоне как раз в масс-старте. А вот Надежда Скардино, как и в пасьюте, на старт не вышла из-за недомогания. Итак, прямая трансляция сейчас на телеканале "Беларусь 5", а в 16:35 мужская гонка с массовым стартом. За Беларусь на лыжню выйдет лишь Владимир Чепелин.