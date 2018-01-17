18 Января 2018 07:03

У биатлонистов сегодня последняя проверка перед Олимпиадой. В итальянском Антхольце начнется 6-й этап Кубка мира. Сегодня в программе женский спринт на семь с половиной километров, где Беларусь представляют пять спортсменок. Лидеры нашей команды - Дарья Домрачева и Надежда Скардино - отправятся на дистанцию 33-й и 62-й соответственно. У Динары Алимбековой 12-й стартовый номер, Ирина Кривко - 43-я, Надежда Писарева - 84-я.

Прямая трансляция гонки на "Беларусь 5" в 16:05. Завершится итальянский этап в воскресенье.